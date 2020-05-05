Pazar esnafı belediye önünde eylem yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pazar esnafı belediye önünde eylem yaptı

Pazar esnafı belediye önünde eylem yaptı
05.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:45

Esenyurt'taki Barbaros Hayrettin Paşa Pazarı'nın kapatılması nedeniyle 3 aydır mağdur olduklarını iddia eden bir grup pazar esnafı Esenyurt Belediyesi önünde eylem yaptı.

Esenyurt'taki Barbaros Hayrettin Paşa Pazarı'nın kapatılması nedeniyle 3 aydır mağdur olduklarını iddia eden bir grup pazar esnafı Esenyurt Belediyesi önünde eylem yaptı.

Pazarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapatıldığını, 3 aydır çalışamamaları nedeniyle geçim sıkıntısı çektiklerini dile getiren esnaf, oturma eylemi yaptı.

Pazar esnafından Hüseyin Nalbant, "Esenyurt Belediyesi, bizim kapalı pazarımızı elimizden aldı, onun için buradayız. Gıda serbest olmasına rağmen pazarı tamamen kapattılar, belediyeden oranın bize ait olduğuna dair evrakımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyhan Sarıkaya da mağdur olduğunu dile getirerek, "60 yaşındayım, gözlerim sorunlu, iki dizimde platin var ben başka ne iş yapabilirim? Cumhurbaşkanına 10 tane mektup yazdım, benim gibi olanlara bir el uzatsın. Çok mağdurum." diye konuştu.

Kanser ve psikiyatri hastası olduğunu kaydeden pazarcı Ayşe Altay da kirasını ve faturalarını ödeyemediğini söyleyerek, pazarın açılmasını istedi.

Ayşe Erat adlı esnaf ise kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek, "Ben de pazar esnafıyım. Biz 1,5 - 2 seneden beri orada mağduruz. Herhangi bir güvence verilmedi, verilen sözler tutulmadı." dedi.

Esenyurt Belediyesinden açıklama

Esenyurt Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınının "Pazar Yerleri Yönetmeliği" gereği pazar yeri açma-kapatma yetkisinin ilçe belediye meclislerinin yetkisine bağlandığı hatırlatılarak, "Söz konusu alan için belediye meclisinin herhangi bir kararının olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle pazar yeri olarak kullanılan söz konusu alan kapatılmıştır." denildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın pandemi genelgeleri nedeniyle sadece gıda esnafına pazar yerlerinde satışa izin verildiği kaydedilerek, "Söz konusu şartı sağlayan 14 esnafın ise Pazarcılar Odası'na kayıtları yoktur. Pazarcılık Esnafı belgeleri mevcut değildir. Vergi dairesinde kayıtları yoktur. Bu sebeplerden dolayı söz konusu alan kapatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı Haberler
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Loris Karius Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Pazar esnafı belediye önünde eylem yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 17:52:01. #1.14#
title