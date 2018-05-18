Pazar Arabasıyla Sokak Sokak Dolaşıp Su Saati Çalan Hırsız Kameralara Yansıdı

İstabanbul Sancaktepe'de pazar arabasıyla dolaşarak girdiği binalardan su saati çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

PAZAR ARABASIYLA DOLAŞIP EVLERİN SU SAATLERİNİ ÇALDI

Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde çok sayıda binadan su saati çalındı. Son olarak Tamer sokakta bir binaya giren hırsız, 5 dairenin su saatini çalarak uzaklaştı. Hırsızlık daire sahipleri tarafından polise bildirildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu hırsızın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Şüphelinin girdiği binadan çaldığı sayaçları pazar arabasına koyarak sokakta ilerlediği görülüyor. Polis kameraya yansıyan kişiyi arıyor.