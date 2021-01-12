Pazar arabasının içerisindeki çocuğu görenler şaşkınlık yaşadı
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Pazar arabasının içerisindeki çocuğu görenler şaşkınlık yaşadı

12.01.2021 15:16 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:23
Pazar arabasının içerisindeki çocuğu görenler şaşkınlık yaşadı

BURSA'da anneannesi tarafından pazar arabasının içerisinde taşınan çocuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da anneannesi tarafından pazar arabasının içerisinde taşınan çocuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda pazar arabasının içerisinde çocuk olduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. Anneannesinin sürdüğü pazar arabasının içerisinde olan çocuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın ve torunu bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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