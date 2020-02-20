Pazar arabasını çalan kadın, güvenlik kamerasında
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Pazar arabasını çalan kadın, güvenlik kamerasında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iş yerinin önüne bırakılan pazar arabasının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

20.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:33
Pazar arabasını çalan kadın, güvenlik kamerasında

'in ilçesinde, bir iş yerinin önüne bırakılan pazar arabasının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Caddesi 2. Ara Sokağında, bir kişi içi dolu pazar arabasını bisiklet tamircisinin önüne bırakarak içeri girdi.

Bir süre sonra dışarı çıkan pazar arabasının sahibi, eşyalarının içinde olduğu arabanın yerinde olmadığını gördü.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pazar arabasının sokak kenarında gören bir kadının arabayı alarak sakin bir şekilde uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pazar arabasını çalan kadın, güvenlik kamerasında
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