Pazar alışverişine gelenler için dezenfektan tüneli kuruldu
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Zabıta, Keşan, Güncel

Pazar alışverişine gelenler için dezenfektan tüneli kuruldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı, bugün tedbirli olarak yeniden açıldı.

11.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:07
Pazar alışverişine gelenler için dezenfektan tüneli kuruldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı, bugün tedbirli olarak yeniden açıldı. Tek noktadan kontrollü giriş ve çıkış oluşturularak, alana dezenfektan tüneli yerleştirildi. Pazara gelenlerin uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Keşan Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı, bugün alınan tedbirler kapsamında yeniden açıldı. Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, girişte vatandaşların ateşini ölçererek, maske dağıttı. Cumartesi pazarına belediye ekiplerince tek bölgeden giriş ve çıkış oluşturularak, dezenfektan tüneli yerleştirildi. El dezenfektanının da bulunduğunda alanda tünel, püskürtme yöntemiyle vatandaşların kıyafetlerini dezenfekte etti.

Sebze ve meyve satışı yapan esnaf ise sosyal mesafe kuralına uyarak tezgahlarını kurdu. Pazarcıların maske ve eldiven takmaları zorunlu hale getirilirken, müşterin ürünleri seçmesine ise izin verilmedi. Pazara çıkanlara, belediye hoparlörlerinden sık sık alışverişlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda uyarı yapıldı. Pazara gelenlerin uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.  'OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALDIK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da pazar yerine gelerek, denetimde bulundu. Pazar yerinde sıkı tedbirler alındığını belirten Helvacıoğlu, "Herkesin ateşini ölçüyor ve maskesi olmayanlara da maske veriyoruz. Pazar yerine 2 noktadan giriş çıkışlar sağlanıyor. Ayrıca dezenfeksiyon tüneli yerleştirdik. Sosyal mesafenin korunduğu, seçmecenin olmadığı bir ortam yarattık. Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen biz burada pazarımızı kurduk. Vatandaşlarımızı sık sık anonslarla uyarıyoruz. Olağanüstü önlemler aldık. Polis, bekçi, zabıta ve pazarcılarımız her konuda vatandaşa yardımcı oluyor" dedi.


Kaynak: DHA

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