Pazar alışverişi yapan 2 kadının cüzdanı çalındı
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Pazar alışverişi yapan 2 kadının cüzdanı çalındı

09.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:04
Pazar alışverişi yapan 2 kadının cüzdanı çalındı

Denizli'de pazar alışverişine çıkan 2 kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından cüzdanları çalındı.

Denizli'de pazar alışverişine çıkan 2 kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından cüzdanları çalındı. Yaklaşık 2 kadının toplamda 2 bin 500 TL paranın çalındığı öğrenildi.

Olay, Bekilli ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde iki farklı mahalleden alışveriş yapmak için D.S ve Z.A, pazara geldi. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için pazarda bir süre vakit geçiren Z.A., cüzdanın yerinde olmadığını fark etti. Pazar yerinde bulunan zabıta ekiplerine başvurduğu sırada D.S'nin de cüzdanın kaybolduğunu belirtti. Bölgeye gelen polis ekiplerine durumu bildiren 2 kadının ifadesi alındı. Farklı mahallelerden alışverişe gelen 2 kadının toplamda 2 bin 500 TL paranın çalındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pazar alışverişi yapan 2 kadının cüzdanı çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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