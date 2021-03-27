Pazar alanında salgınla mücadele denetimi yapıldı
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Pazar alanında salgınla mücadele denetimi yapıldı

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Pazar alanında salgınla mücadele denetimi yapıldı

Bilecik'te zabıta denetim ekibi, pazar alanında salgınla mücadele denetimi yaptı.

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Bilecik'te zabıta denetim ekibi, pazar alanında salgınla mücadele denetimi yaptı.

Her hafta pazar günü Ertuğrulgazi Mahallesinde kurulan ama Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi gününe alınan pazar pazarında Bilecik Belediyesine bağlı zabıtalar tedbirleri elden bırakmıyor. Pazar alanına giren vatandaşların ateşleri ölçülürken, maskesi olmayan vatandaş ve esnafa maske verildi. Vatandaşlar salgınla mücadelede belirlenen kurallara uyulması konularında uyarılar ve bilgilendirmelerde yapıldı.

Ekipler ayrıca hem pazarcıların hem de pazar alanına giren vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgularını yaptılar. - BİLECİK

Pazar alanında salgınla mücadele denetimi yapıldı
Pazar alanında salgınla mücadele denetimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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