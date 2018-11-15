Paz De La Huerta'dan, Ünlü Yapımcıya Tecavüz Davası!

Geçtiğimiz yıllarda zincirleme bir şekilde ortaya çıkan Hollywood taciz skandalında defter kapanmıyor. Aktrist Paz de la Huerta skandalın baş mimarı olan Harvey Weinstein'a tecavüz suçlamasıyla dava açtı.

HARVEY WEİNSTEİN'İ TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA DAVA ETTİ

Aralarında ünlü aktristlerin de bulunduğu çok sayıda kadının itirafıyla başlayan Hollywood taciz skandallarında yeni bir gelişme daha oldu. Oyuncu Paz de la Huerta, cinsel taciz iddialarının odağında bulunan film yapımcısı Harvey Weinstein'ı tecavüz suçlamasıyla dava etti.

Paz de la Huerta

KENDİSİNİ CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADIĞINI İDDİA ETTİ

Paz de la Huerta, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne açtığı davada Weinstein'ın 2010 yılında New York'ta kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve ardından kariyerini bitirmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü. 34 yaşındaki Huerta, Weinstein'a karşı çıkınca yapımcının kendisini oyuncu kadrosunda yer aldığı "Boardwalk Empire" adlı televizyon dizisinden kovdurttuğunu iddia etti.

Harvey Weinstein - Paz de la Huerta

ŞİMDİYE KADAR 75 KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Weinstein'ın o günlerde New York Times gazetesinde yer alan Huerta'nın rol aldığı dizinin yönetmeni ve yapımcısı olan Martin Scorsese ile konuşurken çekilmiş fotoğrafları kanıt olarak dava dilekçesinde sunuldu. Şimdiye kadar 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulundu. Weinstein hakkındaki iddiaların artmasının ardından sosyal medyada, #metoo (ben de) etiketiyle kadınların uğradıkları cinsel tacizi dile getirmesi gerektiğini vurgulayan bir kampanya başlatıldı.

Paz de la Huerta

Paz de la Huerta