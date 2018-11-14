Payu Türkiye'yi Bölgesel Merkez Yapacak

Ödeme servis sağlayıcısı PayU Türkiye CEO'su Emre Güzer, uluslararası düzeyde kazandıkları bilgi ve deneyimle küresel projelere ve işbirliklerine ağırlık vereceklerini ve Türkiye'yi bu bölgede bir merkez olarak konumlandırmayı planladıklarını belirtti.

Türkiye'de bankacılığın dünya standartlarında ve çok gelişmiş bir sistem olduğunun altını çizen Emre Güzer, şöyle devam etti:

"Son yıllarda ülkemizde finans dünyasında inanılmaz bir hareketlilik yaşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de artan ödeme ve finans ihtiyaçlarıyla beraber sunulan hizmetler gün geçtikçe çeşitleniyor.

"Farklı ülkelerde de faaliyet gösteren bir şirkebize inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Tüm çalışmalarımızı temel bir misyonla gerçekleştiriyoruz: Ekosistemi kalkındırmak.

"Fakat finansal teknolojiler konusunda bakış açısı değişikliğine ihtiyaç var. Kilit nokta geliştiricilere daha fazla fırsat sağlanması. Ekosistemin güçlenmesi için ödeme kuruluşlarının ve bankaların uygulamalarını geliştiricilere açmaları gerekiyor. Böylece, her türlü kişi ya da kuruluş farklı finansal çözümlerle ortaya çıkıp nakitsiz toplum hedefine katkı sağlayabilecektir.

"Önümüzdeki dönemde de her zaman olduğu gibi tüketici ihtiyaçlarını iş ortaklarımızın desteklerini alarak teknolojiyle şekillendirmeye devam edeceğiz. 2019 küresel projelere ve işbirliklerine ağırlık vereceğimiz bir yıl olacak. Her halükarda yoğun çalışmalarımızdan en karlı çıkan tarafın işyerlerimiz olacağını söyleyebiliriz."

Önümüzdeki dönem PayU'nun Türkiye yatırımlarını artıracağını söyleyen PayU EMEA CEO'su Mario Shiliashki ise "Biz korkanlardan değiliz, Türkiye'de yatırıma devam edeceğiz. Türkiye'de önemli fırsatlar var. Her yıl ulaştığımız büyüme rakamları şaşırtıcı derecede iyi. Türkiye en öncelikli pazarlarımızdan biri. Ayrıca start-up ekosisteminin de olgunlaşmaya başladığını gözlemliyoruz ve Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. - İstanbul