PayPal kripto şirketi Curv'ü satın aldı

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, İsrail merkezli kripto para ve dijital varlık cüzdanı Curv'ü satın aldığını açıkladı. Satış anlaşmasının ayrıntıları açıklanmazken, bu PayPal'in satın aldığı ilk dijital varlık şirketi oldu.

Kripto para sektörüne ilk adımı geçen Ekim ayında atan PayPal Holdings'den Pazartesi günü yapılan açıklamada, yapacağı çalışmalar doğrultusunda "daha kapsayıcı bir finans sistemi" kurmak istediğini duyurdu.

PayPal'in kripto para biriminden sorumlu olan Jose Fernandez de Ponte, Curv'ün satın alınmasını, finansal sistem vizyonunu gerçekleştirmek için "yetenek ve teknolojiye yatırım yapma çabalarının" bir parçası olduğunu vurguladı ve ekledi: "Curv ekibiyle yaptığımız görüşmeler sırasında, teknik yeteneklerinden, girişimci ruhlarından ve son birkaç yılda geliştirdikleri teknolojinin arkasındaki düşüncelerden etkilendik. Curv ekibini PayPal'a davet etmekten heyecan duyuyoruz."

Curv, kurulduğu 2018 yılından bu yana müşterilerin paralarını korumak için kısaca MPC olarak bilinen "çok taraflı hesaplama" yöntemini kullanıyor. Bunu yapan öncü şirketlerden biri olan Curv, dijital varlıkların güvenliğini sağlamak adına bulut bilişim teknolojisinden faydalanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı