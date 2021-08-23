PayPal, ABD'den sonra İngiltere'de de kripto para hizmetini başlattı

Merkezi ABD'de bulunan çevrim içi ödeme sistemi PayPal, İngiltere'deki müşterilerinin bugünden itibaren 4 çeşit kripto para birimi satın alabileceğini duyurdu.

Merkezi ABD'de bulunan çevrim içi ödeme sistemi PayPal, İngiltere'deki müşterilerinin bugünden itibaren 4 çeşit kripto para birimi satın alabileceğini duyurdu.

PayPal'den yapılan açıklamada, İngiltere'deki müşterilerin bugünden itibaren kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin'i güvenli ve sorumlu bir şekilde satın almasına, elinde tutmasına ve satmasına izin verileceği belirtildi.

İngiltere'nin, PayPal'in ABD dışındaki ilk kripto para hizmeti sunduğu ülke olduğu bildirilen açıklamada, İngiltere'deki müşterilerin PayPal'in web sitesinde ve mobil uygulamasındaki bir kripto sekmesi aracılığıyla banka hesaplarını, PayPal bakiyelerini veya banka kartlarını kullanarak kripto para satın alabileceği aktarıldı.

400 milyondan fazla müşterisi olan PayPal'in, İngiltere'deki müşterileri için kripto para hizmeti başlatması, son aylarda büyük finans şirketlerinin hem kurumsal ve hem de bireysel müşterilere dijital varlıklara erişim sunmaya başlamasından sonra geldi.

Bazı büyük şirketlerin son zamanlarda kripto para birimini destekleyici adımları ve yatırımlarının etkisiyle kripto para fiyatlarının artması dikkati çekiyordu. PayPal'in açıklamasından sonra piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin'in fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 50 bin doların üzerine yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş