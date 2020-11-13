PayPal ABD'de sistemlerini kripto para işlemlerine açtı
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PayPal ABD'de sistemlerini kripto para işlemlerine açtı

13.11.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:20
PayPal ABD'de sistemlerini kripto para işlemlerine açtı

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, ABD'deki tüm kullanıcılarına, herhangi bir bekleme gerekmeden, kripto para alım, satım ve biriktirme işlemleri yapma olanağı sağlamaya başladığını açıkladı.

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, ABD'deki tüm kullanıcılarına, herhangi bir bekleme gerekmeden, kripto para alım, satım ve biriktirme işlemleri yapma olanağı sağlamaya başladığını açıkladı.

Açıklamada, "ABD'deki tüm uygun PayPal hesap sahipleri, artık doğrudan PayPal ile kripto para satın alabilir, saklayabilir ve satabilirler" denildi.

Açıklamaya göre, şirketin 21 Ekim'deki açıklamasında "10,000 dolar" olarak belirlenen haftalık işlem limiti de "haftalık 20,000 dolara" yükseltildi.Açıklamada, "Müşterilerimizin büyük talebinden dolayı haftalık kripto para satın alım limitini 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkardık" denildi.

PayPal CEO'su Dan Schulman da yaptığı bir açıklamada, halen ABD genelindeki müşterilerinin yüzde 10'nun kripto para hizmetlerini kullanmaya başladıklarını söyledi.Schulman 21 Ekim'deki açıklamada, talebin beklenenin 2-3 katı olduğunu ifade etmiş, hızla artan talep karşısında çok şaşırdıklarını belirtmişti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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