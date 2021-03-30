PayPal ABD'de kripto para ile ödeme hizmetini başlattı
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PayPal ABD'de kripto para ile ödeme hizmetini başlattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
PayPal ABD'de kripto para ile ödeme hizmetini başlattı

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, ABD'deki kullanıcılarına, kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kullanabileceklerini duyurdu.

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ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, ABD'deki kullanıcılarına, kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kullanabileceklerini duyurdu.

Şirketin, "Kripto ile Öde (Checkout with Crypto)" adını verdiği uygulaması ile, kripto para birimini, ödeme aşamasında, dolar gibi kullanılan para birimine dönüştürerek ödeme yapılmasını sağlıyor. Şirket açıklamasında, kullanıcının uygun satın alma işlemini karşılayacak yeterli kripto para birimi bakiyesine sahip olması durumunda otomatik olarak görüneceği ve işlemin tamamlanacağı belirtildi.

Dijital ödemelerin ve dijital para birimleri kullanımının hızlandığına işaret eden PayPal CEO'su Dan Schulman, kripto para birimlerinin genel olarak benimsenmesine odaklanmaya devam ettiklerini ve bu bağlamda Checkout with Crypto'nun, PayPal müşterilerine PayPal cüzdanını kullanarak da ödeme yapabilecekleri seçenek ve esneklik sunacağını vurguladı.PayPal bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada da, İsrail merkezli kripto para ve dijital varlık cüzdanı Curv'ü satın aldığını duyurdu. Satış anlaşmasının ayrıntıları açıklanmazken, bu PayPal'in satın aldığı ilk dijital varlık şirketi oldu.Kripto para sektörüne ilk adımı geçen Ekim ayında atan PayPal Holdings'den Pazartesi günü yapılan açıklamada, yapacağı çalışmalar doğrultusunda "daha kapsayıcı bir finans sistemi" kurmak istediğini duyurdu.PayPal'in kripto para biriminden sorumlu olan Jose Fernandez de Ponte, Curv'ün satın alınmasını, finansal sistem vizyonunu gerçekleştirmek için "yetenek ve teknolojiye yatırım yapma çabalarının" bir parçası olduğunu vurguladı ve ekledi: "Curv ekibiyle yaptığımız görüşmeler sırasında, teknik yeteneklerinden, girişimci ruhlarından ve son birkaç yılda geliştirdikleri teknolojinin arkasındaki düşüncelerden etkilendik. Curv ekibini PayPal'a davet etmekten heyecan duyuyoruz."Curv, kurulduğu 2018 yılından bu yana müşterilerin paralarını korumak için kısaca MPC olarak bilinen "çok taraflı hesaplama" yöntemini kullanıyor. Bunu yapan öncü şirketlerden biri olan Curv, dijital varlıkların güvenliğini sağlamak adına bulut bilişim teknolojisinden faydalanıyor.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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