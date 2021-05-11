"Paylaştıkça Mutluyuz" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık kıyafetler diktiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Paylaştıkça Mutluyuz" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık kıyafetler diktiler

'Paylaştıkça Mutluyuz' projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık kıyafetler diktiler
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bayramlık kıyafetler hazırlandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bayramlık kıyafetler hazırlandı.

"Paylaştıkça Mutluyuz" projesi kapsamında usta öğretici kadınlar tarafından dikilen kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık olarak hediye edilecek.

Pozantı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Taytaş, yaptığı açıklamada, emeğe geçen herkese teşekkür etti.

Taytaş, şunları kaydetti:

"Amacımız ufakta olsa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin bu bayramda yüzünü güldürmek ve onların sevinçlerine vesile olabilmek. Bizler bu şekilde birbirimize ne kadar destek olur el ele verirsek o kadar güçlü oluruz. Her zaman eğitim sloganıyla vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar
Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Ruhsar Pekcan Mustafa Destici
Magazin Alişan Beren Saat Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Samet Aybaba Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Paylaştıkça Mutluyuz" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık kıyafetler diktiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 19:23:29. #1.14#

title