"Paylaştıkça Mutluyuz" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık kıyafetler diktiler

Adana'nın Pozantı ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bayramlık kıyafetler hazırlandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bayramlık kıyafetler hazırlandı.

"Paylaştıkça Mutluyuz" projesi kapsamında usta öğretici kadınlar tarafından dikilen kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık olarak hediye edilecek.

Pozantı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Taytaş, yaptığı açıklamada, emeğe geçen herkese teşekkür etti.

Taytaş, şunları kaydetti:

"Amacımız ufakta olsa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin bu bayramda yüzünü güldürmek ve onların sevinçlerine vesile olabilmek. Bizler bu şekilde birbirimize ne kadar destek olur el ele verirsek o kadar güçlü oluruz. Her zaman eğitim sloganıyla vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat