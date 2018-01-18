Hawaii'deki Sır Çözüldü! Paylaştığı Selfie Tüm Ülkeyi Paniğe Sürükledi

ABD'nin Hawaii eyaletinde vatandaşların cep telefonlarına yanlışlıkla gönderilen bir nükleer saldırı uyarısı paniğe yol açmıştı.

SELFIE'DE GÖRÜNEN ŞİFRE YÜZÜNDEN OLDU

Hawaii'deki bir yetkilinin çektiği fotoğrafı sosyal medyaya koyması Hawai'deki olağanüstü durumlar için kullanılan sisteme ulaşmayı mümkün kıldı. Bir kişinin kolay bir şekilde elde ettiği şifreye ulaşım sağlaması ise bütün ülkede panik yaşanmasına neden oldu.

ÜLKEDE BÜYÜK PANİK YAŞANMIŞTI

Vatandaşların cep telefonlarına gelen mesajda, "Hawaii balistik füze saldırısı tehdidi altında. Acilen korunaklı bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir" ifadeleri yer almıştı. Ülkede yaşanan panik 38 dakika boyunca sürmüştü. Uyarı televizyon ve radyolardan da duyurulmuştu.

Hawaii Valisi David Ige mesajın vardiya değişimi sırasında bir çalışanın yanlış bir düğmeye basması sonucu gönderildiğini söyleyerek özür dilemişti.