Paylaşımlı Ofis Sektörü Hızla Büyüyor

Paylaşımlı ofis konsepti hızla büyüyor.

Kolektif House CEO'su Ahmet Onur, Maslak'ta yeni bir paylaşımlı ofis binası açtıklarını belirterek, "Ofislerimizin yüzde 60'ı açılışımızı yapmadan doldu. Bugüne kadar 2 ayrı yatırımcıdan toplamda 6 milyon dolar geri ödemesiz, 5 milyon dolar da geri ödemeli yatırım aldık" dedi.

Kolektif House olarak oluşturdukları konseptte hem startupların hem de kurumsal firmaların beraber ofis kullandığını dile getiren Onur, "Ekim ayında Levent lokasyonumuzu büyütüyoruz. Lokasyonumuz toplamda 8 bin metrekare olacak. Anadolu yakası önceliklerimiz arasında alıyor. Yurt dışına açılmak için de çalışmalarımıza şimdiden başladık. Hedefimiz Türk startup olarak 2019 da yurt dışında olmak. 2019 yılında Türkiye'nin en büyük ofis kiracısı olmayı hedefliyoruz" dedi.

Amaçlarının 'yaşayan' bir ofis oluşturmak olduğunu aktaran Onur sözlerine şöyle devam etti: "Amacımız farklı sektörlerde, işini tutkuyla yapan insanları aynı çatı altında buluşturmak ve çalışabilecekleri 'yaşayan' bir ofis alanı oluşturmak. Kolektif çatısı altında en çok da iş birlikleri ve sinerjiden besleniyoruz. Paylaşımı ve bir arada üretimi odak noktası halinde tutmaya ve bu paylaşım kültürünü korumaya çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL