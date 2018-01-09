Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Öğretmene Soruşturma

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden "küçük yaşta evlilikler"le alakalı paylaşım yapan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Saray Kaymakamı Alp Arslan, AA muhabirine, ilçedeki bir ortaokulda görevli öğretmen C.Ç. ile ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütüldüğünü ifade eden Arslan, "Soruşturma sonucuna göre öğretmen ile ilgili gerekli işlem yapılacak." dedi.

Arslan, öğretmen C.Ç.'nin tepkiler üzerine sosyal medya hesabındaki paylaşımını kaldırdığını sözlerine ekledi.