Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde görevli kadın öğretmenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

BULANIK, MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde görevli kadın öğretmenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Bulanık ilçesinde öğretmen olarak görev yapan H.D., sosyal medya hesabından eğitim verdiği öğrencileriyle ilgili yaptığı paylaşım toplumsal tepkiye sebebiyet verdi. Paylaşımda suç içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle ilgili öğretmen hakkında Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan T.C.K madde 216 kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bulanık, Medya, Muş, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title