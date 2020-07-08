Paylaşımı yaptığını kabul etti HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya paylaşımı üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Mersin'de tutuklanan Ercan Bozdağ'ın savcıya verdiği ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiğini ve pişman olduğunu söylediği bildirildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya paylaşımı üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Mersin'de tutuklanan Ercan Bozdağ'ın savcıya verdiği ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiğini ve pişman olduğunu söylediği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Mersin'de gözaltına alınıp, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla tutuklanan Ercan Bozdağ'ın, savcıya verdiği ifadesinde, yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.İfadesinde, paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden Bozdağ, suça konu olan yorumu da bir başka kullanıcının Bakan Albayrak'ın fotoğrafıyla yaptığı paylaşımın altına yaptığını söyledi.

Kaynak: DHA