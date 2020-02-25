"Paylaşılamayan köpek" Marley ile üniversiteli Osman'ın 2,5 yıllık hasreti son buldu

25.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:02

Eskişehir'de yaşayan üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru, 2,5 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu Golden cinsi "Marley" isimli köpeği eski kız arkadaşından aldı.

Eski kız arkadaşının ikamet ettiği Aydın'a avukatı Ahmet Seyhan ile giden 24 yaşındaki Baçaru, "Marley"e yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Baçaru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre "Marley"den ayrı kaldığı için üzgün olduğunu söyledi.

Köpeğin 6 yaşında olduğunu belirten Baçaru, ona yaşamı boyunca çok iyi bakacağını anlattı.

Aradan geçen 2,5 yılın ardından "Marley"in kendisini tanımamasından çok endişelendiğini dile getiren Baçaru, "Ancak düşündüğüm gibi olmadı. Marley şu an çok mutlu. Çok sevinçliyim." dedi.

Baçaru, yaklaşık 500 kilometre giderek teslim aldığı "Marley"in buna değer olduğunu ifade etti.

"Marley"e yeniden kavuşmak için 5 saat yolculuk yaptığını belirten Baçaru, "Marley'i çok özlemişim. Avukatlarım Ahmet Seyhan ve Oytun Süllü'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Marley"in teslim alınmasını sağlayan Eskişehir Barosuna kayıtlı avukat Seyhan da davayı kazanmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Seyhan, hayvan hakları için önemli bir konunun davasını takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir hayvanın eşya olmadığı, onun da bir duygusunun olduğu yönünde emsal karar arayışımız vardı. 2,5 yıl süren davanın sonunda Marley'i müvekkilime teslim ettik. Yol boyunca Osman'ın heyecanı daha da arttı. Hiç uyumadık bir gece evvel. Türkiye'de emsal bir karar çıktı. Genellikle böyle şikayetler dava konusu olmuyordu. Türk adaletine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru ile eski kız arkadaşı arasında paylaşılamayan köpek "Marley" ile ilgili anlaşmazlık, bir süre önce yargıya taşınmıştı. Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması 14 Ocak'ta yapılmış, mahkemenin hakimi "Marley"in Baçaru'ya verilmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA