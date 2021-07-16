Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Paylaş Benimle programında Hülya Yılmaz anlattığı hikayelerle ilgi odağı oldu. Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Her gün farklı konukları ile farklı hikayeleri ekrana taşıyan Paylaş Benimle programında Hülya Yılmaz dikkat çekti. Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli?

PAYLAŞ BENİMLE HÜLYA YILMAZ KİMDİR?

10 yaşında nişanı yapılanve 14 yaşında evlendirilen, 16 yaşında anne olan Hülya Yılmaz, Paylaş Benimle programında yaşadıklarını anlattı. Avusturalya'da yaşayan sonra geri Türkiye'ye dönen Yılmaz, aile baskı ile tekrar Avusturalya'ya döndü. 13 yaşında iken amcası tarafından şiddet gördüğü ve bu sebeple birçok fiziksel sağlık sorunu yaşadığını dile getirdi. 16 yaşında kızını kucağına alan Yılmaz, "Anne olduğumda kendim de çocuktum" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞ BENİMLE SAAT KAÇTA?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Paylaş Benimle, saat 15:00'da ekranlarda. 16 Temmuz, saat 15:00'da olarak yayınlanmaktadır.

Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hakan Sabancı Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:34:01. #1.14#

title