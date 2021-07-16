Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Paylaş Benimle programında Hülya Yılmaz anlattığı hikayelerle ilgi odağı oldu. Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Her gün farklı konukları ile farklı hikayeleri ekrana taşıyan Paylaş Benimle programında Hülya Yılmaz dikkat çekti. Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kimdir? Paylaş Benimle Hülya Yılmaz kaç yaşında, nereli?

PAYLAŞ BENİMLE HÜLYA YILMAZ KİMDİR?

10 yaşında nişanı yapılanve 14 yaşında evlendirilen, 16 yaşında anne olan Hülya Yılmaz, Paylaş Benimle programında yaşadıklarını anlattı. Avusturalya'da yaşayan sonra geri Türkiye'ye dönen Yılmaz, aile baskı ile tekrar Avusturalya'ya döndü. 13 yaşında iken amcası tarafından şiddet gördüğü ve bu sebeple birçok fiziksel sağlık sorunu yaşadığını dile getirdi. 16 yaşında kızını kucağına alan Yılmaz, "Anne olduğumda kendim de çocuktum" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞ BENİMLE SAAT KAÇTA?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Paylaş Benimle, saat 15:00'da ekranlarda. 16 Temmuz, saat 15:00'da olarak yayınlanmaktadır.