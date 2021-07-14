Paylaş Benimle Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan kaç yaşında?
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Paylaş Benimle Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan kaç yaşında?

Paylaş Benimle Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan kaç yaşında?
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve 2. bölümü ile ekranlarda yer alan program Paylaş Benimle programında Çilem Doğan hikayesi ile dikkat çekti. Paylaş Benimle Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan kaç yaşında?

13 Temmuz Salı günü yayınlanan Paylaş Benimle programında Çilem Doğan anlattıkları ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Paylaş Benimle Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan kaç yaşında?

ÇİLEM DOĞAN KİMDİR?

Çilem Doğan, 2013 yılında evli ve 1 çocuğunun babasından şiddet görmeye başladı. Çilem Doğan'ın eşi Hasan Karabulut, 8 Temmuz 2015 yılında silahı yastığın altına koyup "Antalya'ya gidiyoruz. 3 kadınla birlikte fuhuş yapıp bana para getireceksiniz. Adana ile ilişkilerini bitir" dedi. Buna karşı gelen Doğan, yatağın üzerine düştü ve yastığın altındaki silahı alıp eşini vurdu. Hasan Karabulut olay yerinde ölürken, Çilem Doğan tutuklandı. İlk olarak iyi hal indirimi ile 15 yıl ceza alan ve daha sonra mahkeme heyeti ise talebi kabul ederek Çilem Doğan'ı 50 bin lira nakdi kefaletle tahliye etti.

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