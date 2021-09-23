Youtube platformunda yayınlandığı Katarsis isimli programla ünlenen uzman Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar, TV8 kanalında yayınlanan Paylaş Benimle adlı programda hayat hikayelerini izleyicilerle buluşturuyordu. Yayın akışında yer almayan ve yeni bölümleri yayınlanmayan Paylaş Benimle programının akıbeti merak ediliyor. Peki, Paylaş Benimle bitti mi? Paylaş Benimle neden yok? İşte detaylar haberimizde...

PAYLAŞ BENİMLE BİTTİ Mİ?

Gökhan Çınar tarafından sunulan program bu hafta Pazartesi gününden itibaren yayın akışında yer almadı. Her gün saat 11.00-13.00 arasında yayınlanan program artık yayınlanmıyor.

Paylaş Benimle, 45 bölümlük serüveninin ardından ekranlara veda etti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Programın sona erdiğini Gökhan Çınar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu; "Bir yaz dönemi programı yaptık, şimdilik bitti.. yeni programlar yolda. görüşmek üzere."

Gökhan Çınar'ın yeni sezona Katarsis isimli yapımı ile devam etmesi bekleniyor. Ancak programın TV ekranlarında mı, yoksa Youtube üzerinden mi devam edeceği hususunda henüz net bir detay bulunmuyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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