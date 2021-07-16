Paylaş Benimle Arzu kimdir? Paylaş Benimle Arzu kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün, saat 15:00'da yayınlanan ve birbirinden farklı hikayeleri ekrana yansıtan Paylaş Benimle programında bugün Arzu isimle genç kız izleyenleri ekran başına kilitledi. Paylaş Benimle Arzu kimdir? Paylaş Benimle Arzu kaç yaşında, nereli?

16Temmuz Cuma günü yayınlanan Paylaş Benimle programında Arzu hayat hikayesi ile duygulandırdı. Paylaş Benimle Arzu kimdir? Paylaş Benimle Arzu kaç yaşında, nereli?

PAYLAŞ BENİMLE ARZU KİMDİR?

Evlerinde çıkan yangın sonrası bir süre sokakta kalan ve daha sonra abisi ile ayrı yetiştirme yurtlarına yerleştirildi. Annesini hiç görmeyen Arzu, yetiştire yurdunda yaşadığı zorlukları dile getirdi. Abisi için benim her şeyim diyen Arzu, abisinin videodaki abisini stüdyoda görünce duygulandı.