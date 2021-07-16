Paylaş Benimle Arzu kimdir? Paylaş Benimle Arzu kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paylaş Benimle Arzu kimdir? Paylaş Benimle Arzu kaç yaşında, nereli?

Paylaş Benimle Arzu kimdir? Paylaş Benimle Arzu kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Hafta içi her gün, saat 15:00'da yayınlanan ve birbirinden farklı hikayeleri ekrana yansıtan Paylaş Benimle programında bugün Arzu isimle genç kız izleyenleri ekran başına kilitledi. Paylaş Benimle Arzu kimdir? Paylaş Benimle Arzu kaç yaşında, nereli?

16Temmuz Cuma günü yayınlanan Paylaş Benimle programında Arzu hayat hikayesi ile duygulandırdı. Paylaş Benimle Arzu kimdir? Paylaş Benimle Arzu kaç yaşında, nereli?

PAYLAŞ BENİMLE ARZU KİMDİR?

Evlerinde çıkan yangın sonrası bir süre sokakta kalan ve daha sonra abisi ile ayrı yetiştirme yurtlarına yerleştirildi. Annesini hiç görmeyen Arzu, yetiştire yurdunda yaşadığı zorlukları dile getirdi. Abisi için benim her şeyim diyen Arzu, abisinin videodaki abisini stüdyoda görünce duygulandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Sergen Yalçın Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paylaş Benimle Arzu kimdir? Paylaş Benimle Arzu kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:43:45. #1.15#

title