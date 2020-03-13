Paylarını geri alıyorlar Küresel piyasalardaki koronavirüs fırtınası Türk sermaye piyasalarını da alt üst etti.

Küresel piyasalardaki koronavirüs fırtınası Türk sermaye piyasalarını da alt üst etti. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler hisse değerleri çok gerileyince bir bir pay geri alım kararları almaya başladılar.