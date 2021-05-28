Payitaht 'Abdülhamid' yeni bölüm canlı yayın HD izle! Payitaht 'Abdülhamid' 152. bölüm full izle! Payitaht 'Abdülhamid' 153. bölüm fragmanı yayınlandı

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PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devletini parçalamak için Reval'de bir araya gelirler. Abdülhamid'in tayin ettiği yeni heyet-i mahsusa azaları sarayda toplanır. Reval'de yapılan görüşmenin bilgileri hafiyeler tarafından sultana ulaştırılır. Mary, kendini ele vermesin diye Victor'u kurtarmaya çalışırken Saliha Mary'i hareme davet etmekle hata ettiğini anlar. Mary'nin yaptığı haber herkesi tedirgin eder. Aliye kendisinden saklanan büyük sırrı öğrenir.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" CANLI İZLE (20.00)

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