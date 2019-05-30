Payitaht Abdülhamid sezon finali 2. fragmanı (Payitaht Abdülhamid 88. yeni bölüm 2. fragmanı)

Payitaht Abdülhamid sezon finali 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Abdülhamid 88. yeni bölüm 2. fragmanda Bidar Sultan hapishaneye atılırken Seniha Sultan'a "Kızım size emanet" diyor. Abdülhamid'in "Kalleşe meydan okuduk. Haremimizi savunmak vazifemizdir." sözleri duyuluyor. Başka bir sahnede yanan sarayın içinde Bidar Sultan, şehzade Abdülkadir, şehzade Mehmet Selim Paşa ve Abdülhamid bulunurken er meydanında savaşan Tahsin Paşa, Mahmud Paşa, Ahmet Celalettin Paşa vuruluyor. Peki nefeslerin kesildiği Payitaht Abdülhamid sezon finalinde başka neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Payitaht Abdülhamid sezon finalinde Sabahattin, Abdülhamid'i merhametinden vurmayı planlıyor. Abdülhamid'i ve sarayını hedef alan gemiler Payitaht'a yaklaşıyor. Abdülhamid tehlikenin farkında ama nereden geleceğini bilemiyor.Rothshild ve Vembery, Abdülhamid'in muazzam tertibiyle hayatlarının şokunu yaşıyor.

Payitaht Abdülhamid 88. yeni bölümünde Halil Halid, Joris'ten adamlarının yerini öğrenmeye çalışırken Joris onu oyuna getirmeyi başarıyor. Bilmeden Halil Halid'e kendi adamlarının ölüm emrini verdiriyor. Tatar, Söğütlü, Nadir Bey ve Asaf Emre diri diri mezarlarına gömülürken Halil Halid, bu sefer onları kurtarmayı başarabilecek mi?

Payitaht Abdülhamid sezon finalinde Bidar'ın ve haremdekilerin katılacağı bir hayır organizasyonu, halktan yüzlerce kişinin de onlarla birlikte hayatlarını kaybedeceği bir felakete dönüşüyor.

Payitaht Abdülhamid 88. yeni bölümde Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşıyor. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başlıyor. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklana, hain askerler kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırıyor. Abdülhamid'in yanında ailesi ve ona sadık bir avuç paşası var ve karşılarındaki düşman çok, silahları güçlüdür. Abdülhamid her türlü korunma ve kaçış teklifini reddedip eline silahını alıyor. Ona sadık paşaları da kendilerini Abdülhamid'e siper ediyor. Aynı zamanda şehzadeleri de hainlere karşı; devleti, hakkı, haysiyeti ve haremi savunurken son nefeslerini vermek için babalarının yanında bulunuyor.