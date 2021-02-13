Payitaht Abdülhamid nerede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid hangi şehirde, ilçede çekiliyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Payitaht Abdülhamidnerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Payitaht Abdülhamid nerede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid klinik nerede?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid Kocaeli İzmit şehrinde yer alan Seka Film Platosu'nda çekilmektedir. Ek olarak bazı sahnelerinin çekimleri ise Yalova ve İstanbul'daki tarihi mekanlarda yapılmaktadır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.