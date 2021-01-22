Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? 22 Ocak Payitaht Abdülhamid 135. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 135. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Osmanlı Padişahı II. Andülhamid dönemini anlatan Payitaht Abdülhamid dizisi geniş bir kitleye sahip ve dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı!

TRT1 Payitaht Andülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid dönemini anlatıyor. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 135. bölümüyle ekranlarda olacak. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid dizisi 22 Ocak Cuma günü 135. bölümüyle seyircilerle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD SON BÖLÜMDENELER OLDU?

Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman'ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener. Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan'ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler.

Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan'ın kaderini Saliha'ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan'ı kaybedecektir.

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE



PAYİTAHT ANDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM İZLE (20.00)

