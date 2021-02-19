Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? 19 Şubat Payitaht Abdülhamid 139. bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 139. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Osmanlı Padişahı II. Andülhamid dönemini anlatan Payitaht Abdülhamid dizisi geniş bir kitleye sahip ve dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı!

TRT1 Payitaht Andülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid dönemini anlatıyor. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 139. bölümüyle ekranlarda olacak. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid dizisi 19 Şubat Cuma günü 139. bölümüyle seyircilerle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid'i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.

Saliha Emsal'i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma'yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahsin Paşa'nın ardından Serasker Rıza Paşa da Mithras örgütünün eline esir düşer. Sultan Abdülhamid, Hindistan üzerinden yaptığı hamle ile düşmana karşılık vermek ister. Abdülhamid'in emri ile gizli örgütün peşine düşen Eşref Aziz, vereceği mücadelede Şehzade Ahmet Nuri ile birlikte hareket eder.

Haremdeki haini bulmaya çalışırlarken, Emsal'e gelen bir mektup Naime ve Aliye'yi şüphelendirir. Saliha herkese karşı koruduğu Emsal'in ihanet delilini görünce çaresiz kalır. Fatma Aliye'nin peşinde, ne yaptığını anlamaya çalışırken kendini zor bir durumda bulur.

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!