Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:29
Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları

TRT1'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TRT1'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dizinin oyuncularından İsmail Hakkı Ürün, Taner Ertürkler ve Cem Uçan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Oyuncu İsmail Hakkı Ürün "haber" kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafına oy vererek, "Çağ açıp çağ kapayan bir dedenin çağ açıp çağ kapatabilecek evlatları olduğunun resmidir... Şükrün fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Ürün, "yaşam" kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Taner Ertürkler "haber" kategorisindeki tercihini Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Ertürkler, "yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı karesine oy verdi.

Cem Uçan'ın tercihi ise "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem", "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıkları fotoğrafları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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