Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 140. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?
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Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 140. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

26.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:24
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 140. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm bugün TRT 1'de yayınlanacak. Payitaht Abdülhamid 140. bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Payitaht Abdülhamid canlı izle! Cuma günü TRT 1 yayın akışında neler var? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı olarak izle! Payitaht Abdülhamid bir önceki bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid

Payitaht Abdülhamid'in 140.bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni bölümden ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid 140. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 140. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD CANLI İZLE!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid'i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.

Saliha Emsal'i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma'yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 141. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 140. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadaret makamından çıkarılan sahte iradenin yanı sıra eski subayların kaçırıldığını haber alan Abdülhamid, meselelerin içindeki sırrı çözmek ister. Şehzade Ahmet Nuri Efendi ise saray mahzenlerinden kaçırılan eski subayların izini sürerek ihanet edeni bulmaya çalışır. Aliye ve Stefano ikilisi Naime'ye son darbeyi vurur. Aliye, Naime'ye bu kara haberi vermek ve üzerindeki şüpheleri atmak için hain bir tertip yapar. Bu tertiple hem Naime, hem de Saliha canlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler

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