Payitaht Abdülhamid Canlı İzle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm izle! Payitaht Abdülhamid son (140) bölüm full izle! Payitaht 140 bölüm izle

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD CANLI İZLE - PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 140. BÖLÜM İZLE

Payitaht Abdülhamid TRT 1 ekranlarında 140. bölümüyle yayınlanıyor. Diziseverler heyecan dolu son bölümün ardından şimdi de Payitaht Abdülhamid 140. bölüm için araştırmalarına başladılar. TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm izle! Payitaht Abdülhamid son (140) bölüm full izle! Payitaht Abdülhamid 140 bölüm izle

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PAYİTAHT ANDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadaret makamından çıkarılan sahte iradenin yanı sıra eski subayların kaçırıldığını haber alan Abdülhamid, meselelerin içindeki sırrı çözmek ister. Şehzade Ahmet Nuri Efendi ise saray mahzenlerinden kaçırılan eski subayların izini sürerek ihanet edeni bulmaya çalışır. Aliye ve Stefano ikilisi Naime'ye son darbeyi vurur. Aliye, Naime'ye bu kara haberi vermek ve üzerindeki şüpheleri atmak için hain bir tertip yapar. Bu tertiple hem Naime, hem de Saliha canlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir.

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid'i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.

Saliha Emsal'i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma'yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler