Payday 3 çıkış tarihi belli oldu!
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Payday 3 çıkış tarihi belli oldu!

22.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:41
Payday 3 çıkış tarihi belli oldu!

Sonunda Payday 3 için bir yayıncı bulundu ve bu durumda işlerin önümüzdeki dönemlerde çok hızlı ve daha rahat ilerleyeceğine işaret oldu. Payday 3 yakında geliyor...

Payday 3 oyununun çıkacağı tarih bugüne kadar net olarak açıklanmadı. Bunun en temel nedenleri ise stüdyo içerisindeki işlerin oldukça karışmış olmasıdır. Önce Starbreeze'in iflas eşiğinde olması, daha sonrasında baş finans sorumlusu olan kişinin içeriye ait bilgileri dışarıya satması olumsuz etkiler yarattı. Ancak şimdi ise oyunun piyasaya çıkacağı tarih ve yeni yayıncısı da netleşti.

PAYDAY 3 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sonunda Payday 3 bir yayıncı bulundu ve bu durumda işlerin önümüzdeki dönemlerde çok hızlı ve daha rahat ilerleyeceğine işaret oldu. Oyun adına Deep Silver ana şirketi olan Koch Media ile anlaşılmıştır. Koch Media, ek olarak eski ismiyle THQ Nordic olarak Embracer Group'un başka bir bölümüdür.

Kurumsal kısımda işler biraz karışsada önemli olan nokta Payday 3 oyununun ileriye dönük olmasıdır.

Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerin sonlarına doğru Payday 3 için çok fazla net olaylar olmasa da birkaç bilgi duymuştuk. Ancak Overkill tarafından geliştirilmekte olan oyun için yeni çıkacağı tarihi 2023 olarak gösterilmektedir.

Kaynak: Playerbros

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