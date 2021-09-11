Paydaşlar sanayi sektörüyle ilgili görüş alışverişinde bulundu

Serhat Kalkınma Ajansı Sanayi, Ulaştırma ve Enerji Birimi tarafından Ajansın Kars'taki hizmet binasında düzenlenen toplantıya Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi yöneticileri ile sanayi sektörüyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıya katılan paydaşlar, sektörel düzeyde etkileşimin artırılması, işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve aynı zamanda geleceğe yönelik projeksiyon oluşturulması amacıyla fikir alışverişinde bulundu. Sanayi, Ulaştırma ve Enerji Birimi Başkanı Ramazan Mutlu Doğaner, Ajansın "İmalat Sanayinin Geliştirilmesi ve İstihdamın Artırılması Sonuç Odaklı Programı" (İSOP) hakkında katılımcılara sunum yaptı. Doğaner, program kapsamında bu yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ile gelecek yıl için planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Katılımcılar özellikle Kalkınma Ajansları tarafından 2022 yılı teması olarak belirlenen "Genç İstihdamı" konularını tartıştı. Sanayi sektörü paydaşları, kent sanayisinin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması için görüş ve önerilerini dile getirerek değerlendirmelerde bulundu.

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