Paycell ve Getir'den iş birliği Turkcell ve Getir'in iş birliği kapsamında, temel gıda ve temizlik maddesi siparişi vermek için çağrı merkezini arayan 65 yaş ve üstü Turkcell'liler, ödemelerini yeni nesil ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden faturalarına yansıtabilecek.

Turkcell ve Getir'in iş birliği kapsamında, temel gıda ve temizlik maddesi siparişi vermek için çağrı merkezini arayan 65 yaş ve üstü Turkcell'liler, ödemelerini yeni nesil ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden faturalarına yansıtabilecek. Kaynak: Dunya.com