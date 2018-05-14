Paycell Llc'nin Ukrayna'daki Lisans Başvurusu Gerçekleşti
Turkcell, sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC") tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" unvanlı finansal şirketin yerel para transferi lisansı başvurusunun gerçekleştiğini duyurdu.
Turkcell, sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC") tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" unvanlı finansal şirketin yerel para transferi lisansı başvurusunun gerçekleştiğini duyurdu.
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin (Turkcell), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna'da kurulu lifecell LLC tarafından Ukrayna'da kurulan Paycell LLC unvanlı finansal şirketin yerel para transferi lisansı başvurusu gerçekleşmiştir." denildi.