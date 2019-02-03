Paycell Kart, Dünya Çapında Yatırımcılara Örnek Gösterildi

Dünyanın en büyük ödeme ağlarından VISA, yatırımcılarına Turkcell'in güvenli ödeme platformu Paycell Kartı anlattı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni nesil ödeme platformu Paycell çatısı altında, VISA iş birliğiyle sunulan alışveriş kartı Paycell Kart ile Türkiye, dünyadaki fintech sektörünün önde gelen ülkeleri arasında yer aldı.

Dünyanın en büyük ödeme ağlarından VISA Incorporated Company Üst Yöneticisi (CEO) Al Kelly, San Francisco'da yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Paycell'i anlattı. Kelly konuşmasında, Paycell'in hedeflerine yer vererek, şirket üst yönetiminin Turkcell'in fintech alanındaki çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini ve Paycell ile yaptıkları iş birliğinden memnuniyetlerini dile getirdi.



VISA'nın Türkiye'de banka dışı bir kurumla ilk çıkartılan ürün olarak öne çıkan Paycell Temassız Chipli ve Manyetik Kartlar, güvenli alışverişte yeni nesil dijital ödeme deneyimi ile dikkati çekiyor. 1 milyon kullanıcıya 6 ay gibi kısa sürede ulaşan Paycell Kart, "Banka değil Kanka" sloganıyla harcama alışkanlıklarını da kontrol edebilmeyi mümkün hale getiriyor.

Paycell Kart, tüm dünyada VISA ağı çerçevesindeki fiziksel ve sanal tüm alışverişlerde güvenle kullanılabiliyor.



İnternet kazandıran kart



Paycell'in güvenli ödeme araçlarından biri olan Paycell Kart, başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan, 18 yaş limitine takılmadan alıp hemen kullanılabilecek bir alışveriş kartı olma özelliği taşıyor.

Hangi operatör olursa olsun, telefon numarasıyla aktive edilebilen kartın içine para yükleniyor. Ardından yüklenen para kadar harcama yapılabiliyor. Bu nedenle Paycell Kart, bütçe kontrolü açısından da büyük kolaylık sağlıyor.

Paycell Kart aynı zamanda Türkiye'nin internet kazandıran ilk alışveriş kartı. Her 100 TL harcamaya 500 MB internet kazandırıyor. Paycell Kart'ını, Turkcell mağazaları, D&R ve turkcell.com.tr ve PTT'lerden ve n11.com'dan alan kullanıcılar, Paycell uygulamasını indirip cep telefonu numarasıyla kolayca eşleştiriyor. Turkcell mağazaları, banka ATM'leri, Paycell uygulaması veya herhangi bir banka hesabından EFT kanalıyla Paycell Kart'a para yüklenebiliyor.

Kaynak: AA