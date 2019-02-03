Paycell Kart Dünya Çapında Yatırımcılara Örnek Gösterildi

Türkiye fintech alanında ilk defa Turkcell ile VISA'nın örnek çalışmaları arasında yer aldı.

Dünyanın en büyük ödeme ağlarından VISA, yatırımcılarına Turkcell'in güvenli ödeme platformu Paycell Kart'ı anlattı. Geçen yıl VISA işbirliğiyle sunulan Paycell Kart'ın kısa sürede ulaştığı rekor kullanıcı sayısı ve sunduğu yenilikçi hizmetler, VISA'nın da ilgisini çekti. Turkcell ile Türkiye, ilk defa fintech alanında dünyada örnek gösterildi.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, yeni nesil ödeme platformu Paycell çatısı altında, VISA işbirliğiyle sunulan alışveriş kartı Paycell Kart ile Türkiye, dünyadaki fintech sektörünün önde gelen ülkeleri arasında yer aldı. Dünyanın en büyük ödeme ağlarından VISA Incorporated Company CEO'su Al Kelly, San Francisco'da yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Paycell'i anlattı. Kelly konuşmasında, Paycell'in hedeflerine yer vererek, şirket üst yönetiminin Turkcell'in fintech alanındaki çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini ve Paycell ile yaptıkları işbirliğinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Harcamayı kontrol edebiliyor

VISA'nın Türkiye'de banka dışı bir kurumla ilk çıkartılan ürün olarak öne çıkan Paycell Temassız Chipli ve Manyetik Kartlar, güvenli alışverişte yeni nesil dijital ödeme deneyimi ile dikkat çekiyor. 1 milyon kullanıcıya 6 ay gibi kısa sürede ulaşan Paycell Kart, 'Banka değil Kanka' sloganıyla harcama alışkanlıklarını da kontrol edebilmeyi mümkün hale getiriyor. Paycell Kart tüm dünyada, VISA ağı çerçevesindeki fiziksel ve sanal tüm alışverişlerde güvenle kullanılabiliyor.

İnternet kazandıran kart

Paycell'in güvenli ödeme araçlarından biri olan Paycell Kart başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan, 18 yaş limitine takılmadan alıp, hemen kullanıma başlanılabilecek bir alışveriş kartı. Operatör ne olursa olsun, telefon numarasıyla aktive ediliyor ve kartın içine para yükleniyor. Ardından yüklenen para kadar harcama yapılabiliyor. Bu nedenle Paycell Kart bütçe kontrolü açısından da büyük kolaylık sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA