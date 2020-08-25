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Paycell'in yeni Android POS cihazı ile maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor

Paycell'in yeni Android işletim sistemine sahip POS cihazı üye iş yerlerine maliyet düşürme fırsatı tanırken bir yandan da özel pek çok hizmeti bir arada sunarak verimliliği artırıyor.

Paycell'in yeni Android POS cihazı ile maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor
25.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:39

Paycell'in yeni Android işletim sistemine sahip POS cihazı üye iş yerlerine maliyet düşürme fırsatı tanırken bir yandan da özel pek çok hizmeti bir arada sunarak verimliliği artırıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Paycell Android POS, tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunuyor.

Dileyen iş yerleri kendi satış uygulamalarını ya da Paycelll Android marketten indirecekleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabiliyor. Nakit, banka kartı, kredi kartı, yemek kartı ve QR kod ile ödemeleri destekleyen Paycell Android POS ile e-fatura kesilerek anında müşteriye gönderilebiliyor.

İş yerlerini banka anlaşmalarının getirdiği mali yükten kurtaran Paycell Android POS için herhangi bir kullanım taahhüdü zorunluluğu da bulunmuyor. Ayrıca iş yerleri Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) maliyetinden de kurtulurken kırtasiye masraflarından da tasarruf etmiş oluyor.

Paycell Android POS sadece ödeme alan bir cihaz olmanın ötesine geçerek farklı ihtiyaçlara uygun çözümleri akıllı işletim sistemi sayesinde sunan yeni bir platform olarak öne çıkıyor. Büyük şirketler Paycell Android POS üzerinde kendi ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları kolay bir şekilde geliştirebilirken, küçük ölçekli iş yerleri ise Paycell Android market üzerinden ihtiyaçlarına uygun stok yönetimi, raporlama, kampanya yönetimi gibi uygulamaları indirerek kullanabiliyor.

Özellikle, CRM altyapısı olmayan üye iş yerleri, farklı uygulamaları Android POS'a entegre edilebileceği gibi Paycell'in kendi CRM çözümü ile müşteri kazanımı ve ciro artışı sağlayabilme fırsatına sahip olacak. Android işletim sisteminin getirdiği esneklik sayesinde ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için teknolojik altyapı da şimdiden hazırlanmış oluyor.

"Paycell'in üye iş yeri bazını 150 binin üstüne çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2022 yılı sonuna kadar Paycell'in üye iş yeri bazını 150 binin üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Erkan, Paycell olarak "techfin" alanında geniş yelpazede sundukları yenilikçi çözümlerle ilkleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Akıllı telefonlara geçiş döneminde yaşadığımız büyük değişim gibi, POS cihazları dünyasında da bir devrim yaşanıyor. Android POS işletim sistemi sayesinde birçok uygulama geliştirici iş yerlerini yeni uygulamalar ve yeni iş yapış şekilleriyle tanıştıracak. Bu sayede iş yerleri birçok ihtiyacını bu uygulamalar sayesinde tek platform üzerinden karşılayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Paycell'in her geçen gün artan üye iş yeri ağına satış, tahsilat ve fatura çözümünü bir arada sundukları POS cihazının, birçok alanda maliyet ve verimlilik avantajı sağlayacağına işaret eden Erkan, "QR tabanlı ödeme deneyimi ve Paycell Android POS ürünümüzle, Türkiye'nin nakitsiz bir toplum olması için yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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