satımına ait ödemeler artık daha kolay ve güvenilir

Türkiye'ni dijital ödeme platformu Paycell'in kullanıcıları 'dijital varlık' özelliğiyle uygulama üzerinden kripto para alım – satım hizmetinin ödemesini gerçekleştirebiliyor.

Kolay ve güvenli ödeme çözümleriyle Paycell işlem portföyüne dijital varlıkların alım satımına ilişkin ödeme hizmetlerini de dahil etti. Paycell'e eklenen yeni özellik sayesinde bundan böyle kullanıcılar uygulama üzerinden Colendi A.Ş. tarafından sunulan kripto para alım-satım hizmetlerinden yararlanabilecek.

KULLANICILARIN ALDIKLARI VARLIKLAR GÜVENLE SAKLANACAK

Yatırım amaçlı dijital varlık alım satım hizmeti sunan bu özellikle kullanıcıların aldıkları varlıklar, bu alanda dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Coinbase bünyesinde güvenle saklanacak. Paycell uygulaması aracılığıyla alınan kripto varlıkların başkasına transferine izin verilmediğinden, kripto varlıklar güvenli şekilde sadece yatırım amacıyla kullanılabilecek.

Müşteri talep ve ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen bu servis ile Paycell kullanıcıları uygulama üzerinden kripto varlıkları 7/24 alıp satabilecek. Diğer Paycell hizmetlerinde olduğu gibi bu servisten de tüm operatör müşterileri faydalanabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı