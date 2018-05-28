Paycell ile Alışveriş Yapan İnternet Kazanacak

Turkcell'in yeni nesil ödeme platformu Paycell, kullanıcılarına her kullanımlarında internet hediye edileceğini duyurdu.

Turkcell'in yeni nesil ödeme platformu Paycell, yenilenen yüzüyle kullanıcılarına banka değil kanka hizmeti verecek. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Paycell Kart ile alışveriş yapanlar, internet kazanacak. Türkiye'nin internet kazandıran ilk alışveriş kartı Paycell Kart, her 1 TL'ye 5MB internet hediye edecek. Müşteriler biriktirdikleri MB'ları Paycell uygulaması içerisinden istedikleri zaman hatlarına tanımlayabiliyor. - İSTANBUL