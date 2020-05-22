Paycell bayram harçlığı geleneğini dijitale taşıyor Paycell, bayramı evlerinde geçirecek kullanıcılar için tamamen temassız ve dijital bir harçlık isteme ve gönderme teknolojisi sunuyor.

Paycell, bayramı evlerinde geçirecek kullanıcılar için tamamen temassız ve dijital bir harçlık isteme ve gönderme teknolojisi sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Paycell'in "Harçlık İste ve Harçlık Gönder" özelliği sayesinde bu bayram ebeveyn ve akrabalardan, sadece rehbere kayıtlı cep numaralarını kullanarak, kolayca bayram harçlığı istemek mümkün hale gelecek.

Bayram sürecinde en fazla sayıda kişiden bayram harçlığı toplayan kullanıcıya ise Paycell, topladığı harçlık tutarı kadar hediye verecek. Paycell uygulamasında bayram harçlığı toplamak için uygulamada yer alan "Harçlık İste" özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişinin uygulamada yazacağı mesajla birlikte istek karşı tarafa iletiliyor.

Harçlık istenen kişi Paycell uygulaması varsa gelen bildirim üzerinden, yoksa uygulamayı indirerek "Para Gönder" adımından tek tıkla yine cep numarasını kullanarak gönderim yapabiliyor.

"Kullanıcılarımızın temassız ve güvenli deneyimlerini daha da zenginleştireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcıların yeni nesil ödeme platformu Paycell'e gösterdiği ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Kara, Paycell uygulamasıyla hayatın içinde ihtiyaç duyulan alanlarda yenilikçi teknolojilerle yer almaya çalıştıklarını belirterek, "Bu amaçla da bu bayram ülkemizin bayram harçlığı gönderme ve toplama geleneğini sürdürebilmesi için hem büyüklerimizin hem küçüklerimizin yanında olacağız. Sunduğumuz çözümlerden biri olan 'Harçlık İste' sayesinde kullanıcılarımız tanıdıklarından, mesaj atar gibi kolay bir yöntemle harçlık isteyebilecek. Paycell olarak yakın gelecekte kullanıcılarımızın temassız ve güvenli deneyimlerini daha da zenginleştirecek özellikler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA