Payasspor, teknik direktör Mehmet Seçkin anlaştı
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Payasspor, teknik direktör Mehmet Seçkin ile anlaştığını duyurdu.
17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:34
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Payasspor, teknik direktör Mehmet Seçkin ile anlaştığını duyurdu.
Kulüp tesislerindeki törende 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Seçkin, kulübü hak ettiği yere getirmek için çaba göstereceklerini kaydetti.
Payaspor Kulübü, sabah yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
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