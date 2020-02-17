Payasspor Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile yollarını ayırdı

17.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:08

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, yaptığı açıklamada, Timoçin ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmenin fes edildiğini kaydetti.

Arslan, Timoçin'e yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA