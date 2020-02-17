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Payasspor Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

17.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:08
Payasspor Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, Teknik Direktör Ferhat Timoçin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüp Başkanı , yaptığı açıklamada, Timoçin ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmenin fes edildiğini kaydetti.

Arslan, Timoçin'e yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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