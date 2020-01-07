Payasspor 4 futbolcuyu renklerine bağladı
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Payasspor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.
07.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:18
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Payasspor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.
Payasspor bir taraftan devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürürken, diğer taraftan kadrosunu güçlendiriyor.
Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, Çankayaspor'dan Veli Ortakçı, Darıca Gençlerbirliği Spor'dan Emre Pehlivan, Bucaspor'dan Mustafa Teke ile Somaspor'dan Mustafa Bedirhan Çelik'e transfer ettiklerini bildirdi. - HATAY
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI