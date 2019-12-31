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Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

31.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:12
Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor 3 futbolcuyu renklerine bağladı.


Antalya Kemer'deki kamp çalışmaları sürdüren Payasspor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan, "Transfer komitemizin verdiği raporlar doğrultusunda Aytemiz Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Can Yalçıntekin, Kozanspor'dan kaleci Akıncı ile Silivrispor'dan kanat oyuncusu Akın Açık'ı renklerimize bağladık" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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