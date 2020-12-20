Payasspor: 0-0

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Yakup Keçeci (xx), Orhan Timurtaş (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas (xx) - Hayrettin (xxx), Yunus Emre (xxx), Emre (xx) (Dk. 72 Şefik x), Erdem (xx) (Dk. 61 Kadir x), Mustafa (x) (Dk. 77 Can x), Ömürcan (xxx), Atalay (xxx), Abdullah (xx), Ozan (x) (Dk. 72 Ertuğrul x), Semih (xx) (Dk. 46 Hüseyin x)PAYASSPOR: Suphi (xxx) - Süleyman (xx), Koray (xx) (Dk. 76 Berkant x), Muhammet Ali (xxx), Hakkı (xx), Vedat (xxx), Tevfik (xx), Ekrem (x) (Dk. 67 Gökhan x), Doğukan x(xx), Mehmet (xx), Mert (x) (Dk. 90 Hamza)SARI KARTLAR: Atalay, Kadir (Kızılcabölükspor), Süleyman, Doğukan (Payasspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Nevşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Kızılcabölükspor, konuk ettiği Payasspor'la da yenişemedi: 0-0. İki takım da girdikleri gol fırsatlarını değerlendiremezken, 1'er puana razı oldu.

Kızılcabölükspor bu sonuçla puanını 14'e yükseltse de alt sıralardan kurtulamadı, Payasspor da puanını 13 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı