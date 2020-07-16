Payas'taki çalışmalar tamamlandı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi anlayışla sürdürdüğü yol yapımı, bakımı ve onarımı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.
16.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:05
Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışmaların yeni adresi Payas oldu.
Payas Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan yıpranmış haldeki parkelerin söküm işlemini kısa sürede tamamlayan Büyükşehir ekipleri, ardından kalıcı beton asfalt serimini de tamamladı.
Kaynak: Bültenler