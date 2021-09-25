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Payas'ta "Yaya Önceliği" denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Payas'ta

Hatay'ın Payas İlçesi'nde yaya geçitlerinde görev alan trafik ekipleri, motosiklet ve araç sürücülerine yönelik "Yaya Önceliği" denetimi yaptı.

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas İlçesi'nde yaya geçitlerinde görev alan trafik ekipleri, motosiklet ve araç sürücülerine yönelik "Yaya Önceliği" denetimi yaptı. Denetimde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezindeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı. Uygulamada ışık bulunmayan yaya geçitlerinde yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı.

Şehrin çeşitli yerlerinde denetim yapan trafik ekipleri, kurallara uygun olmayan motosikletleri trafikten men etti. Uygulamada bazı motosikletlerin plakalarının bulunmaması dikkat çekti. Sürücü belgesi, plaka ve eksik evrakların bulunmamasına rağmen sürücülerin trafiğe çıktıkları görüldü. Polis, evrakları tam olan sürücülere teşekkür ederken eksik evrakları olanlara ceza yazdı.

Trafik yetkilileri, yapılan denetimlerin tek amacının bulunduğunu ifade ederek, "O da doğru ve kurallara uyan vatandaşlar ile kurallara uymayan insanları ayırmaktır" dediler. - HATAY

Payas'ta Yaya Önceliği denetimi

Payas'ta Yaya Önceliği denetimi

Payas'ta Yaya Önceliği denetimi

Payas'ta Yaya Önceliği denetimi

Payas'ta Yaya Önceliği denetimi

Payas'ta Yaya Önceliği denetimi

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